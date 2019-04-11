Владимир Кличко: "Один из кандидатов в президенты Украины сдал допинг-тест"

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Инстаграме рассказал том, как кандидаты в президенты Украины проходили допинг-тестирование в Киеве.

Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Порошенко в пятницу сдавали тесты на алкоголь и наркотики. Кличко заявил, что не доверяет обоим политикам и предложил им пройти анализы в одной из лабораторий ВАДА.

– Уважаемые кандидаты в президенты Украины. Сегодня, в СК "Олимпийский" прошла пресс-конференция. Мы пригласили вас добровольно пройти тестирование со специалистами ВАДА, где есть комната для допинг-контроля. Один из кандидатов пришел и сдал, а другой, который изначально проявил такую инициативу, к сожалению, отказался. Хочу поблагодарить ВАДА за возможность для сдачи допинг-тестов, – сказал Кличко.

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти анализы в ВАДА

Порошенко принял предложение Кличко пройти тест на наркозависимость в ВАДА