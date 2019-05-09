Владимир Кличко может возглавить партию УДАР на выборах в Раду

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко может уйти в политику, сообщает "Украинская правда". Боксер может возглавить партию УДАР на парламентских выборах в Верховную Раду.

По словам источника, окончательное решение пока не принято, а сам Кличко до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".

"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.

Свое решение Владимир Кличко озвучит в июне. В 2017 году боксер завершил профессиональную карьеру.

Партия УДАР была основана в 2005 году под названием "Европейская столица". Ее лидер - старший брат Владимира Кличко, мэр Киева и еще один экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.