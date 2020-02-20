Владимир Кличко: «Фьюри действительно неуклюж, но достаточно мобилен»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко поделился мнением о британце Тайсоне Фьюри.

Ближайший бой 31-летний боксер проведет против американца Дентонея Уайлдера в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля.

— Как боксер, я бы сказал, что Фьюри действительно неуклюж — из-за его габаритов и того, как он перемещается по рингу, — цитирует Кличко BoxingScene. — Но он, будучи таким большим, достаточно мобилен.

В 2015 году Фьюри победил Кличко, отобрав у того пояса WBA, IBF, WBO и IBO.