Владимир Кличко: "Бой на "Уэмбли" станет новым вызовом для меня"

Боксер Владимир Кличко отметил, что стадион "Уэмбли" был бы идеальным местом для проведения боя за звание чемпиона в супертяжелом весе по версии IBF против британца Энтони Джошуа. Поединок планировался на 10 декабря этого года, но из-за травмы украинца был отменен. Бой может состояться 29 апреля 2017 года, если Джошуа защитит свой титул во встрече с американцем Эриком Молиной.

- Жду еще одного боя на большом стадионе, - приводит Sky Sports слова Кличко. - На таких я проводил поединки семь раз, но никогда не дрался на арене вместимостью 80 тысяч человек. Самый крупный - это арена "Шальке", на которой можно разместить 61 тысячу. 80 тысяч - это новый вызов для меня. Это было бы великолепно.