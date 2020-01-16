Владимир Хрюнов: «Желаю Уайлдеру и Фьюри столкнуться головами, упасть и не встать»

Промоутер Владимир Хрюнов в эфире на Youtube-канале «СЭ» выразил недовольство высказываниями боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри? на пресс-конференции, которая прошла на этой неделе и на которой американский и британский боксеры грубо отзывались друг о друге.

— Я с таким неудовольствием смотрел пресс-конференцию Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Я считаю, что это вообще не нужно показывать. Была пройдена грань недопустимсти. Желаю им обоим стукнуться головами, упасть и не встать, — сказал Хрюнов.

Бой между 34-летним Уайлдером (42-0-1) и 31-летним Фьюри (29-0-1) состоится 22 февраля. В декабре 2018 года их поединок завершился вничью. Уайлдер — чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. (Илья Андреев)