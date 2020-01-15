Владимир Хрюнов: «В начале марта Устинов проведет бой с Миллером»

Владимир Хрюнов, менеджер боксера Александра Устинова, в интервью «СЭ» анонсировал ближайший поединок россиянина.

— Ближайший бой Александр Устинов проведет против Джаррелла Миллера, он состоится в начале марта, — сказал Хрюнов. — Транслировать поединок будет канал ESPN, уже есть договоренность, буквально на днях заключаем контракт. Не думаю, что что-то помешает, мы вложили в подготовку к этому бою примерно полгода.

— Александр поменял тренера, сейчас занимается с чистым специалистом по боксу, который работал с Эдуардом Трояновским, мы видим достаточно большой прогресс. Устинов прошел двухэтапную подготовку, думаю, его шансы в поединке с Миллером выше, чем 50 процентов, — отметил менеджер.

В активе 43-летнего Устинова 35 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. У 31-летнего Миллера — 23 победы (20 нокаутом) и 1 ничья. (Илья Андреев)