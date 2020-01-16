Промоутер Владимир Хрюнов в эфире на Youtube-канале «СЭ» назвал российского супертяжа Александра Поветкина лучшим боксером современности. Ранее Хрюнов был менеджером Поветкина.

— Александр Поветкин — лучший из боксеров, с которыми мне доводилось работать, — сказал Хрюнов. — Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, машина бизнес-противодействия, которая не дала ему реализоваться. Имею в виду историю с сомнительными (результатами) допинг-проб. Профессиональный бокс сегодня находится в руках определенных владельцев, которые сманипулировали (с допинг-пробами), лишили его возможности проведения боя с Уайлдером. Это все растянулось на несколько лет. Совсем не на пике он провел бой с Джошуа, сломав ему нос. Если бы этого всего не было, безусловно, он бы завоевал все эти пояса. Но что у него есть, так это народная любовь. Александр вокруг себя создал среду людей, которые мотивированы заниматься спортом, боксом.

— «Поветкин — лучший боксер современности» — это как минимум спорно.

— Мое мнение может не совпадать с мнением редакции и еще кого-то. С точки зрения технических результатов — чемпион мира, Европы и Олимпийских игр. Нет вопросов?

— (Владимир) Кличко — тоже чемпион Олимпийских игр.

— Другая бизнес-среда. Кличко удалось оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Имею в виду американскую составляющую. Сегодня политический мир — полярный, и кому-то очень сильно не нужно было, чтобы Русский витязь, боксер, который является символом нашего государства, оказался наверху профессионального бокса. Представляете, сейчас бы все пояса были здесь? Мягко скажем — эти бы дельцы грустили.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — КО/ТК), 2 поражения и 1 ничья. Олипийский чемпион (2004), чемпион мира (2003), чемпион Европы (2002, 2004). (Илья Андреев)