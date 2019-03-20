Владимир Хрюнов: "Поучаствую в торгах на бой Усик – Лебедев"

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил о намерении организовать бой Александра Усика и Дениса Лебедева в России. 19 марта WBA обязал украинца провести защиту титула с россиянином. Торги по бою назначены на 28 марта.

– Я собираюсь как независимый промоутер сделать предложение и Лебедеву и Усику провести этот бой в России. Если кто-то откажется, то буду участвовать в торгах, которые назначены на 28 марта в Панаме. В крайнем случае у меня есть запасной вариант, который понравится всем – это реванш Лебедева и Мурата Гассиева. Этот бой также бы собрал футбольный стадион в России.

– Почему вы думаете, что Усику интересен бой с Лебедевым, учитывая, что он переходит в супертяжи?

– Он лишится титула в первом тяжелом весе, если не проведет защиту. Но в его команде работают профессионалы, они примут правильное решение. Я хочу, чтобы Денис победил Усика. Это было бы вершиной его карьеры. Верю, что бой состоится.

32-летний Усик – чемпион мира по всем версиям (WBC, WBA, IBF, WBO) в первом тяжелом весе, в его активе 16 побед в 16 боях (12 – досрочных). 39-летний Лебедев одержал 32 победы (23 нокаутом) при двух поражениях. (Михаил Потапов)