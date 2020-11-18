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Владимир Хрюнов: «Дмитрий Носов — лжец и сплетник. Удивил меня тем, что распространяет такое»

15:32
Владимир Хрюнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Результаты тестирования Сергея Харитонова на коронавирус перед боем против Дэнни Уильямса.
Владимир Хрюнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал заявление бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова о том, что боец MMA Сергей Харитонов в сентябре выходил на боксерский поединок против британца Дэнни Уильямса с положительным результатом теста на COVID-19. Бой прошел 12 сентября в Москве.

— Я бы посоветовал Носову добросовестно заткнуться. Это все находилось под контролем большого количества служб, — сказал Хрюнов. — У Сергея Харитонова был положительный тест в предверии этих соревнований, но примерно за неделю до начала он сдал еще один тест и был допущен на основании абсолютно отрицательного результата.

Дмитрий Носов — лжец и сплетник. Он меня удивил тем, что распространяет всякие сплетни. И вообще мне его активность по этому поводу не нравится, посоветовал бы ему вооружиться фактами и вести себя как-то по-другому. Это ему чести не делает. (Сергей Федоров)

Результаты тестирования Сергея Харитонова на коронавирус перед боем против Дэнни Уильямса.
Результаты тестирования Сергея Харитонова на коронавирус перед боем против Дэнни Уильямса.

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