Известный промоутер Владимир Хрюнов считает бой россиянина Федора Чудинова с британцем Умаром Садиком лучшим в 2020 году. Поединок прошел в пятницу в Химках.

— Бой Чудинова с Садиком — совершенно точно бой года, а его итог — это нокаут года, — сказал «Известиям» Хрюнов. — Боксеры показали очень зрелищный поединок, который, уверен, запомнится надолго. Отдельно хочу отметить организаторов. Телеканал РЕН ТВ провел поистине масштабный вечер бокса в России — качественные бои, абсолютно нереальный продакшен и съемка, а самое главное, неравнодушные и счастливые по окончании этого шоу зрители. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» — это уверенный и надежный бренд в мире современных единоборств, который в очередной раз подтвердил свой высокий уровень.