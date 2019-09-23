Виталию Кличко предложили подраться в ресторане. Вот что он ответил

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в одном из ресторанов ему предложили подраться.

— Несколько дней назад заш-л в ресторан, а там компания сидела уже навеселе, — рассказал Кличко в эфире телеканала News One. - Один такой выходит и говорит: «Ты Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться. И я уверен, что смогу тебя победить».

Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: «Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы с тобой сможем встретиться». Он потом отказался. Стал думать, где ему собрать столько денег, чтобы с Кличко подраться.