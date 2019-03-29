Виталий Кличко: "Владимир никому ничего не должен доказывать"

Мэр Киева, экс-чемпион WBC в тяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение брата Владимира на ринг. Ранее сообщалось, что 42-летний экс-чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе получил предложение провести 3 боя и получить за них 80 миллионов долларов.

- Владимир никому ничего не должен доказывать, - цитирует Bild Кличко-старшего. - Он долго был на вершине бокса. Но если он снова захочет драться, то получит мою полную поддержку. Но ему не нужно возвращаться на ринг из-за денег, он и так достаточно успешен.

Кличко-младший провел последний поединок 29 апреля 2017 года, уступив Энтони Джошуа.