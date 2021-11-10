Виталий Кличко: «Никогда не использовал свои навыки за пределами ринга, но в политике иногда очень хочется»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко признался, что использовал свои боксерские навыки только в спорте.

«Я ни разу не использовал свои физические навыки и способности за пределами ринга, — сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. -И надеюсь, честно говоря, что никогда не буду использовать. Но, особенно находясь в политике, как иногда хочется!

Вот стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врет тебе, лжет глядя прямо в глаза. Ты думаешь: «Как бы тебе надрать уши, блин!»

Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он все равно врет и думаешь: «Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе конечно дал». Но это такие фантазии».

Виталий Кличко одержал 45 побед на профессиональном ринге (41 нокаут) при двух поражениях. В своем последнем поединке он в 2012 году техническим нокаутом победил Мануэля Чарра в Москве.