Виталий Кличко намерен вновь баллотироваться в мэры Киеве

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко, который занимает должность мэра Киева, снова будет баллотироваться на этот пост. Об этом сообщил сам бывший спортсмен.

- Да, я буду снова баллотироваться в мэры, - цитирует Кличко "Левый Берег". - Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах.

48-летний Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года