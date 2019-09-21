Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов оценил выступление национальной команды на прошедшем чемпионате мира в Екатеринбурге, где россияне завоевали 3 золотые медали, заявив, что это максимальный результат, которого могли добиться наши спортсмены.

— На мой взгляд, сборная России показала очень хорошее выступление, — сказал Фархутдинов. — Лучше, пожалуй, не могли, мы добились максимального результата. Все сборные привезли сюда самые сильные составы плюс жеребьевка для нас была тяжелой — в четвертьфиналах пятеро наших спортсменов боксировали с кубинцами. Но ребята все выдержали, выступили достойно. Сейчас на носу Олимпиада, будем потихонечку готовиться. (Петр Григоренко)