Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «СЭ» рассказал, чем отличаются стили высокорослых и низких боксеров. 46-летний экс-спортсмен также отметил силу своего удара.

— Вас задевает критика — когда называют невыдающимся, незрелищным боксером?

— Да какой есть. Людям за 2 метра, оказавшимся в боксе или смешанных единоборствах, исполнять все движения достаточно трудно. Любая ошибка видна заранее, невооруженным взглядом. Если на низком боксере этого не разглядеть, то на высоком это видно сразу. Если ты бьешь коряво, это обусловлено твоей физиологией. Боксеры высокого роста хотят сделать как лучше. Если это не получается — это становится причиной для критики. Надо спокойно к этому относиться. Я сам, когда смотрел свои бои, то себе зачастую просто не нравился. Я перед глазами видел бои Тайсона, Холифилда, их отточенные движения, а мне природой это было не дано. Но сила удара от этого, я вас уверяю, не уменьшалась. И тот, кто чувствовал удары Виталия (Кличко) или мои удары на своей челюсти, он вам скажет, что это очень больно. Некоторые из этих людей оказывались в нокауте. (Михаил Потапов)

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