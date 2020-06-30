Великий и ужасный. Железный Майк Тайсон стал легендой

Сегодня день рождения у знаменитого американского боксера Майка Тайсона. Ему исполнилось 54 года.

Американец выступал в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).

Всего он провел 58 поединков на профессиональном ринге. Одержал 50 побед (44 нокаута) при шести поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися.

В апреле 2020 года Тайсон заявил, что может вернуться на ринг для проведения выставочных поединков. Также сообщалось, что у него есть предложение от промоушена кулачных боев.