Вдова Дадашева: «Я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни»

Вдова боксера Максима Дадашева, погибшего после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, Елизавета рассказала о том, как прошли последние секунды жизни спортсмена.

— Я надеялась на чудо, молилась — рассказала Елизавета Дадашева в эфире «Матч-ТВ». — Чтобы хоть инвалидом, хоть как, но он был бы жив. А потом врачи сказали, что нет ни одного шанса. Даже одного на миллиард? Даже его не было. У меня в тот момент просто весь мир рухнул. Я такого кошмара не видела никогда. Самый любимый человек на свете лежит на койке, а из него проводов и трубок 15.

Смотрела на эти аппараты, увидела, что кровяное давление пошло вниз. Совершал обход врач, и он сказал: «Он сейчас умрет». Мне поставили стул прямо у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни.

Матиас отказался от гонорара? Нет, это пиар-ход. Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо — это ничего не значит. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть. Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно: я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание.

Дадашева похоронили 4 августа в Петергофе.