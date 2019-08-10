Вдова Дадашева потребует компенсацию от Атлетической комиссии Мэриленда

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина потребует финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боя, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России. Дадашев скончался 23 июля от травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриелем Матиасом.

"Иск будет подан по месту проведения поединка. Требованием будет возмещение ущерба, то есть - получение денежной компенсации. Ее размер еще не определен", - пояснили в федерации.

Ранее стало известно, что Апушкина не будет подавать иск к рефери боя.