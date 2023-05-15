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15 мая, 15:30

Василий Ломаченко: «У меня нет времени. Я не молод»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) заявил, что он выложится на максимум, чтобы завоевать четыре пояса в легком весе в бою против Девина Хейни (28-0).

«У меня нет времени. Я не молод, — сказал Ломаченко Top Rank Boxing. — Всего один бой и четыре пояса. Теперь этот поединок очень близко.

В профессиональном боксе у нас есть четыре чемпионских пояса. Как так получилось, что в одной весовой категории может быть четыре чемпиона? Как? Я не могу этого понять. Я считаю, что должен быть только один чемпион».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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