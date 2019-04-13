Василий Ломаченко: "Я хочу драться с Майки Гарсией"

Украинец Василий Ломаченко​, защитивший титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в бою против британца Энтони Кролла, отметил, что хочет встретиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Майки Гарсией.

31-летний украинец одержал 13-ю победу (10 – нокаутом) на профессиональном ринге. При этом у него 1 поражение.

По его словам, он будет продолжать выступать в легком весе и хочет объединить все титулы.

– Я хочу драться с Майки Гарсией. Посмотрим, как все получится. Сейчас я не знаю, – цитирует Ломаченко Boxingscene.