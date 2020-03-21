Василий Ломаченко — о коронавирусе: «Важно сохранять позитив и не паниковать»
Чемпион WBА и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о борьбе с коронавирусом.
— У каждого свои методы борьбы с вирусами, — написал Лмаченко в Instagram. — В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать!
Есть идеи других действенных народных методов?
У каждого свои методы борьбы с Вирусами? В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?) . @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#ukraine#koronavir?s?#covid19 #corovirus#усик#ломаченко#украина#короновирус#
По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.