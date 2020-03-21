Чемпион WBА и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о борьбе с коронавирусом.

— У каждого свои методы борьбы с вирусами, — написал Лмаченко в Instagram. — В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать!

Есть идеи других действенных народных методов?

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.