Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Василий Ломаченко — о коронавирусе: «Важно сохранять позитив и не паниковать»

09:43
Теги:

Чемпион WBА и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о борьбе с коронавирусом.

— У каждого свои методы борьбы с вирусами, — написал Лмаченко в Instagram. — В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать!

Есть идеи других действенных народных методов?

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир