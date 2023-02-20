Василий Ломаченко начал подготовку к своему следующему бою

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) подтвердил, что его бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0) должен состояться 20 мая.

«Да, мы начали готовиться, — сказал Ломаченко Fight Hub TV. — Я надеюсь, что мы подеремся 20 мая, как и было объявлено. Пока сделка не завершена, мы работаем над мелкими деталями».

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.