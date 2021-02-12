Валуев высказал свое мнение о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Николай Валуев рассказал, чего ждет от предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Пусть сражаются, подогревают интерес публики, кто кого, ежик или змея победит? Это нормально. Если дерутся по правилам спорта, то это спорт, вопрос в том, кто, сколько времени уделяет данному спорту, чтобы подготовиться. Неважно, кто он блогер или еще кто-нибудь. Нельзя людей лишать права самореализации. И уж тем более предосудительно к их попыткам проявить себя относиться», — цитирует Валуева «РЕН ТВ».

В этом турнире примут участие профессиональные спортсмены и популярные блогеры. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.