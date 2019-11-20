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Валуев прокомментирует бой между Кокляевым и Емельяненко

14:53
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Бывший боксер и российский политик Николай Валуев прокомментирует поединок между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко, сообщается на сайте «РЕН ТВ».

Поединок Емельяненко — Кокляев состоится в Москве 29 ноября. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений, 1 ничья) и 1 — в боксе (ничья). 40-летний Кокляев дебютирует в ринге.

Трансляцию поединка на эксклюзивных правах проведет «РЕН ТВ».

Дополнительная информация

https://ren.tv/news/v-rossii/627189-valuev-stanet-kommentatorom-boia-mezhdu-kokliaevym-i-emelianenko

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