Валуев прокомментирует бой между Кокляевым и Емельяненко

Бывший боксер и российский политик Николай Валуев прокомментирует поединок между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко, сообщается на сайте «РЕН ТВ».

Поединок Емельяненко — Кокляев состоится в Москве 29 ноября. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений, 1 ничья) и 1 — в боксе (ничья). 40-летний Кокляев дебютирует в ринге.

Трансляцию поединка на эксклюзивных правах проведет «РЕН ТВ».