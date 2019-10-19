Валуев поздравил Бетербиева с победой над Гвоздиком

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поздравил российского боксера Артура Бетербиева, который техническим нокаутом в 10-м раунде победил украинца Александра Гвоздика.

— Поздравляю Артура с убедительной досрочной победой в этом бою. Александр Гвоздик — замечательный боксер, и в общем структура боя была очень конкурентной, — написал Валуев в Instagram. — Боксеры во время поединка менялись ролями и держали публику в постоянном напряжении. Такие бои запоминаются.

Возможно, теперь нас с вами ждет встреча Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом, да и Дима не исключает такой вариант. На сегодняшний день Бетербиев является самым титулованным полутяжем, потому что ему теперь принадлежат пояса IBF и WBC. Безусловно, в следующем поединке Артура уже не будут недооценивать так, как перед сегодняшним боем.