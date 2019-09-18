Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев попал в Книгу рекордов России как самый высокий обладатель мирового титула в боксе.

— Сертификат книги рекордов России получил вчера на премии «Человек года». Теперь официально «Самый высокий чемпион мира по боксу». Я как-то не мониторил эту историю, хотя не раз об этом слышал, — написал Валуев в Instagram.

Валуев провел 53 боя, в которых одержал 50 побед (34 — нокаутом). Последний поединок Валуев провел 7 ноября 2009 года.