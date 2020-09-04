Валуев отметил сильное качество Чудинова

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев выделил сильную сторону российского боксера Федора Чудинова, которому предстоит поединок против британца Умара Садика.

— У него есть такое качество, которое его отличает в лучшую сторону: несмотря на усталость, он идет вперед, — цитирует «РЕН ТВ» Валуева. — В штабе его оппонента это учитывают, и, наверное, будут идти от обороны к контрнападению.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Организатором соревнований стал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Начало турнира — 23.00 (время московское). В рамках боксерского вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика. Россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы при 24 боях.