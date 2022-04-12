Валуев оценил шансы Дацика на победу над Кавалари

Бывший боксер и Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от турнира PRAVDA.

«В принципе, выбор соперников в отношении пары Дацик — Кавалари будет достаточно интригующим. Нельзя сказать однозначно, кто из них одержит победу. Тут предполагать сложно. Но вы же знаете, это супертяжесть, поэтому достаточно одного удара, и рисунок боя меняется на ходу. Так что здесь однозначные прогнозы выстраивать сложно, посмотрим, все покажет ринг», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.