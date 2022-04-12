Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 01:23

Валуев оценил шансы Дацика на победу над Кавалари

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший боксер и Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от турнира PRAVDA.

«В принципе, выбор соперников в отношении пары Дацик — Кавалари будет достаточно интригующим. Нельзя сказать однозначно, кто из них одержит победу. Тут предполагать сложно. Но вы же знаете, это супертяжесть, поэтому достаточно одного удара, и рисунок боя меняется на ходу. Так что здесь однозначные прогнозы выстраивать сложно, посмотрим, все покажет ринг», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/961796-valuev-o-boiakh-turnira-pravda-budet-zaruba
Вячеслав Дацик
Николай Валуев
0
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация бокса России подала два иска в Спортивный арбитражный суд
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости