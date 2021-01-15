Бывший чемпион мира по боксу, ныне — депутат Госдумы Николай Валуев высказался по поводу решения Калининского районного суда Уфы приговорить Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы. Мужчина осужден за убийство 54-летнего педофила Владимира Зайцева.

«Я уже поручил моим помощникам вытащить всю информацию. Жаль, что до вынесения приговора это ускользнуло из моего внимания. Приговор уже состоялся. Сейчас буду разбираться во всем и реагировать. Как бы я поступил? Каждый, кому вы зададите такой вопрос, скажет следующее: спасать детей. Завязалась драка, а там уже пошли варианты. Главное — спасти детей! Каждый обязан это сделать. Не нужно раздумывать!



Преступления на почве педофилии вызывают у меня отвращение и чувство огромной мерзости. Я насильников за людей вообще не признаю. Они для меня нелюди», — сказал Валуев.

Ранее средневес АСА Магомед Исмаилов раскритиковал решение уфимского суда, выразив поддержку Владимиру Санкину у себя в Instagram.

(Владислав Флегонтов)