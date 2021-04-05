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Валуев — о Гендлине: «Всегда относился к нему с уважением»

19:47
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Жалко! Всегда с уважением к нему относился. Всем запомнился его голос, его анонсирование и комменатрии», — сказал Валуев «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни из-за пневмонии скончался двукратный лауреат премии ТЭФИ, спортивный комментатор Владимир Гендлин.

(Константин Колмаков)

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