Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Жалко! Всегда с уважением к нему относился. Всем запомнился его голос, его анонсирование и комменатрии», — сказал Валуев «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни из-за пневмонии скончался двукратный лауреат премии ТЭФИ, спортивный комментатор Владимир Гендлин.

(Константин Колмаков)