Валуев — о Гендлине: «Всегда относился к нему с уважением»
19:47
Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина.
«Жалко! Всегда с уважением к нему относился. Всем запомнился его голос, его анонсирование и комменатрии», — сказал Валуев «СЭ».
Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни из-за пневмонии скончался двукратный лауреат премии ТЭФИ, спортивный комментатор Владимир Гендлин.
(Константин Колмаков)
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