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Сегодня, 22:15

Валуев о бое Исмаилова с Дуродолой: «Будет сплошной бокс»

Валуев оценил шансы Исмаилова в бою с Дуродолой
Иван Шитик
Корреспондент

Депутат Госдумы Николай Валуев оценил шансы бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова в бою против профессионального боксера нигерийца Оланреваджи Дуродолы.

«С точки зрения последней моды на смешанные бои, определенно, интерес к этой встрече будет. Исмаилов ведет себя крайне эпатажно, поэтому в принципе кому-то будет интересно посмотреть этот поединок. Но я бы сказал, что этот бой будет слишком коротким — всего четыре раунда. Буквально еще два раунда, тогда Исмаилову вообще нечего будет противопоставить Дуродоле. Исходя из ранее проведенных поединков Исмаиловым, когда бой заходит за экватор, он устает. Дуродрола, думаю, готовясь к поединку, наверняка найдет в Интернете бои Исмаилова. Обязательно, он будет учитывать эту особенность противника», — сказал Валуев РЕН ТВ.

При этом он добавил, что в профессиональном боксе не бывает мелочей, а у нигерийца есть множество современных возможностей для того, чтобы подготовиться к бою и узнать о слабостях соперника.

«У Дородолы будет возможность просмотреть Исмаилова и просчитать его особенности, которые приводят к его усталости. А четыре раунда это оптимальный вариант для Исмаилова, потому что тут не будет борьбы, здесь будет сплошной бокс. Хоть Дуродола уже ветеран», — подчеркнул депутат.

Напомним, что поединок между бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и профессиональным боксером Оланреваджи Дуродолой пройдет 25 февраля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/937273-valuev-o-boe-ismailova-s-durodoloi-budet-sploshnoi-boks
Магомед Исмаилов
Николай Валуев
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