Валуев и Дрозд оценили шансы Ананяна в бою с последним соперником Дадашева

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев и бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделились ожиданиями от предстоящего поединка между российским боксером Петросом Ананяном и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, после боя с которым умер боксер Максим Дадашев.

Бой состоится 23 февраля в Лас-Вегасе в андеркарте реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Матиас соперника буквально сносит на своем пути. Все помнят, к сожалению, что бой с ним трагически закончился для нашего боксера. Это случается достаточно редко в боксе. Но это бывает», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

«Огромный вечер мирового бокса, конечно, такой бой будет значимым для нашего соотечественника. Что ему пожелать? Надо изучать тщательно Матиаса, его сильные стороны, обращать внимание на свою защиту, парень с ударом, опасный, настрой, вера в себя и, конечно, хорошего лагеря», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.