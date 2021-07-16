Валлиш заявил, что находится в превосходной форме перед поединком с Гассиевым

Немецкий боксер Михаэль Валлиш поделился ожиданиями перед поединком с россиянином Муратом Гассиевым.

«Если посмотреть мои предыдущие бои за границей, то это будто два разных человека, — цитирует немца РЕН ТВ 16 июля. — Не было больше огня, страсти. Я почти не тренировался, показывал плохие результаты.

Потом сказал себе: либо по-другому, либо вообще никак. Я поменял план тренировок и питание, скинул почти 20 кг. Сейчас я чувствую себя в превосходной форме».

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.