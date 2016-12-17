Валерий Брудов: "Команда Поветкина должна была внимательно относиться к тому, что принимает боксер"

Временный чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов шокирован новостью о том, что Александр Поветкин попался на допинге. Он отметил, что команда российского боксера должна была внимательно смотреть, что принимает спортсмен.

– Собирался сегодня посмотреть бой, поболеть за нашего боксера, – начал Брудов. – Я шокирован, это настоящая беда. Люди из команды Поветкина должны были внимательнее относиться к тому, что принимает спортсмен.

На что они рассчитывали после истории с мельдонием, мне непонятно. Ясно же было, что теперь к Александру будут повышенные внимание и контроль. Что теперь? Ждать дальнейших новостей и надеяться, что во всем разберутся в нашу пользу. (Сергей АСТАХОВ)

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