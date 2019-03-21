Вахаев и Гончаров оспорят пояс чемпиона АСА в супертяжелом весе

30 марта в Краснодаре в рамках туринира ACA 94 пройдет бой за объединенный пояс ACA в супертяжелом весе. Титул чемпиона оспорит чемпион лиги WFCА Евгений Гончаров из Ростова-на-Дону и чемпион ACB Мухумат Вахаев из Грозного.

Президент лиги ACA Алексей Яценко дал свой прогноз на бой супертяжеловесов:

"Определить фаворита этого противостояния непросто. Навыков борьбы, которые помогали Мухумату в крайних поединках "затащить" соперников в партер и одержать победы, в этот раз может не хватить. Его оппонент Евгений Гончаров в принятии решений опирается больше на ударную подготовку. Он выходец из рукопашного боя, мастер спорта по вольной борьбе, выступал и по правилам "классики". Он – цельный боец, который умеет все, опытный, техничный, уверенный.

И если в партере соперники могут конкурировать на равных, то в стойке у Евгения будет преимущество. Однако так просто Вахаева ему одолеть не удасться. У чеченского бойца есть главное бойцовское качество – неуемный характер, который движет им. Гончарову будет непросто переломить этот дух даже за счет безупречной техники", - сказал Яценко.