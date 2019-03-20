Вадим Корнилов: "WBA не заставляет Усика драться с Лебедевым, она хочет понять его намерения"

Вадим Корнилов, менеджер Дениса Лебедева, прокомментировал информацию о том, что WBA санкционировала бой россиянина с украинцем Александром Усиком.

- WBA не санкционировала бой Усика с Лебедевым, она санкционировала торги. Никто не заставляет Усика драться с Лебедевым, но WBA задает ему вопрос: ты будешь защищать титул? Если да, то дерись с Денисом, если нет, то оставляй пояс вакантным. В команде Усика же говорили, что собираются подниматься в тяжи, но пояс пока не оставляют. Важно узнать их намерения: вдруг они хотят уйти в тяжелый вес на один бой, но пояс в крузерах пока придержать? Или вдруг они вообще передумали и сейчас согласятся на торги? Именно, чтобы понять намерения команды Усика WBA и затеяла это все. Давайте дождемся ответа менеджеров украинца, а тогда будем рассуждать, насколько реален бой с Денисом. Мы сами уже два месяца находимся в неведении и ждем развития ситуации, - сказал Корнилов (Михаил Потапов).