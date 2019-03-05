Вадим Корнилов: "Переговоры о бое Поветкина с Усиком не ведутся"

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал слухи об организации боя с украинцем Александром Усиком.

В феврале промоутер Эдди Хирн заявил, что Поветкин может стать следующим соперником Усика, а сам бой пройдет в Чикаго уже в мае.

– По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы, – сказал Корнилов.

В активе 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. 32-летний Усик одержал 16 побед (12 досрочных) и ни разу не проиграл. Он владеет титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. (Михаил Потапов)​