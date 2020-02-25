В WBC объяснили выбор Санкт-Петербурга местом проведения конвенции

Очередная ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 30 августа.

«Мы хотим приурочить предстоящую конвенцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, — объяснили в WBC выбор места проведения 58-й конвенции. — Россия ценой огромных жертв изменила мировую судьбу. И важно напомнить всем о величии, стойкости и мужестве этого народа. Важно напомнить о том, что именно эта страна помогла сохранить мир во всем мире».

«Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, считается одним из самых красивых городов мира и превратился в важнейший экономический, культурный и научный центр не только России, но и Европы, и всего мира», — сказано в заявлении WBC.

В совете также сообщили, что в рамках предстоящей конвенции пройдут медицинские, судейские, тренерские семинары, будут рассмотрены рейтинги и назначены обязательные претенденты на чемпионские пояса.

В рамках конвенции в Санкт-Петербурге пройдет боксерское шоу, главным событием которого должен стать бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева.

В 2021 году в Москве пройдет конвенция Всемирной боксерской ассоциации (WBA). (Михаил Потапов)