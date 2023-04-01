В возрасте 78 лет умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Бьюкенен

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе шотландский боксер Кен Бьюкенен умер на 78-м году жизни, сообщается на странице его фонда.

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что Кен Бьюкенен тихо умер во сне сегодня утром. Дальнейшие заявления будут сделаны позже. Покойся с миром, Кен. Он всегда был джентльменом и одним из лучших чемпионов, которых мы когда-либо видели», — написано в заявлении.

В последние годы жизни Бьюкенен страдал от деменции и жил в доме престарелых. В 2022 году в Эдинбурге была открыта его статуя.

В 1970 году Бьюкенен стал чемпионом мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), а в 1971-м — по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Через несколько месяцев после этого шотландец лишился чемпионского пояса WBC, а в 1972 году потерял пояс WBA Super.

Последний бой на профессиональном уровне Бьюкенен провел в 1982 году. На счету шотландца на профессиональном ринге 61 победа (27 — нокаутом) и 8 поражений.