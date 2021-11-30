«Буря на Волге». В Самаре 17 декабря пройдет вечер профессионального бокса

В Самаре 17 декабря пройдет боксерский вечер «Буря на Волге», сообщает РЕН ТВ.

Бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин проведет бой в тяжелом весе с профессионалом Тони Тесом, на счету которого 19 побед в 30 боях, причем 13 из них — нокаутом. Раньше Бабанин уже сходился на ринге с такими легендами бокса как Тайсон Фьюри и Джозеф Джойс.

Бой-реванш ждет чемпиона WBA Asia South Эдгара Гукасяна и боксера-профессионала из Аргентины Рикардо Виллалбу, на счету которого 19 побед в 25 боях.

В супертяжелом весе сразятся Максим Щербаков — выходец из лиги уличных боев «Стрелка», достигший вершины мастерства в кулачных боях — и Денис Вильданов — обладателя титула «Самый большой бицепс России».

Тимур Слащинин — 3-кратный чемпион России по боксу — вступит в бой с камерунской звездой Тайсоном Дижоном, который ранее сумел одолеть Артема Тарасова.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».