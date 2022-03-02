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Сегодня, 15:48

В RCC объявили о переносе титульных боев Тищенко и Курбанова

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов объявил об отмене титульных поединков Евгения Тищенко и Магомеда Курбанова.

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже.

Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», — приводит пресс-служба RCC слова Титова.

Евгений Тишенко должен был провести бой за титул чемпиона мира WBA против бельгийца Рияда Мерхи, у Курбанова был запланирован поединок за пояс WBO International с бразильцем Патриком Тейшейрой.

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