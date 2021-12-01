В рамках шоу «Бивол против Саламова» состоятся еще 4 титульных боя

Стали известны поединки турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, главным событием которого станет бой Дмитрия Бивола против Умара Саламова за титул чемпиона мира по версии WBA.

В со-главном поединке турнира встретятся Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра, которые определят обладателя титула WBO International. Также в рамках шоу пройдут еще три титульных боя: Эдуард Скавинский и Сергей Лобкович определят нового серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе, Руслан Камилов и Дмитрий Хасиев будут бороться за пояс WBO Inter-Continental и место в первой тройке рейтинга Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе. Также, Артур Лопсан и Рамиль Гаджиев проведут поединок за титул WBO Oriental во втором среднем весе.

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions пройдет 11 декабря в Екатеринбурге.