В поединке между Курбановым и Чавесом разыграют пояс WBO International

Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым (17-0) и аргентинцем Диего Чавесом (27-4-1), который запланирован на 2 ноября в Екатеринбурге, будет титульным.

Менеджмент WBO принял решение, что в этой встрече на кону будет стоять пояс WBO International. Этот бой станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions. Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК. В рамках шоу запланировано одиннадцать поединков с участием боксеров из разных стран. Помимо боя Курбанова и Чавеса, будет еще три титульных поединка.

На счету 33-летнего аргентинца 27 побед (23 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. У Курбанова 17 побед (11 — нокаутом) и ни одного поражения.