В Никарагуа избили и ограбили Рикардо Майоргу

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга был избит и ограблен неизвестными, сообщает Boxingscene. Инцидент произошел в Никарагуа — на родине спортсмена.

Сообщается, что боксер стал жертвой преступников в городе Манагуа — столице Никарагуа. Он шел домой из магазина, после чего группа бандитов напала на него. Боксера ударили по голове тупым предметом по голове и избили, нанося удары по разным частям тела. В результате Майорга потерял сознание. Его обнаружил лежащим знакомый, который узнал его и доставил в больницу.

Также у него украли часы, телефон, деньги, одежду и документы. Рентген показал, что у бывшего боксера трещины в костях. Тем не менее, его уже выписали из больницы и отправили продолжать восстановление дома.

46-летний Рикардо Майорга свой последний бой провел 7 апреля 2018 года. Он провел 45 боев на профессиональном ринге и одержал 32 победы (26 нокаутом) при 11 поражениях и одной ничьей. Он был чемпионом мира в полусредней и первой средней весовой категориях.