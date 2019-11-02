В команде Ковалева считают, что проблемы во время взвешивания связаны с погрешностью весов

Проблемы во время взвешивания у российского боксера Сергея Ковалева связаны с погрешностью весов, сообщает ТАСС.

Ковалев лишь со второго раза смог войти в весовую категорию до 79,38 кг. При этом Ковалеву пришлось снять всю одежду.

— Сергей проверял вес до взвешивания, все было в норме. Видимо, что-то не так было с весами. К тому же команда соперника играла на нервах, — сказал представитель команды россиянина.

Бой Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. На кону будет стоять чемпионский титул по версии WBO.