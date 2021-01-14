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Допинг

В команде Ковалева прокомментировали информацию о положительном допинг-тесте боксера

20:46
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Представитель команды бывшего чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе Сергея Ковалева прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте боксера.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA.. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — цитирует представителя команды «РИА Новости».

Ранее в СМИ была информация, что в организме 37-летнего россиянина был обнаружен синтетический тестостерон. 30 января должен был состояться бой Ковалева против узбекистанца Бектемира Меликузиева.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210114/kovalev-1593098761.html

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