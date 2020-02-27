В IBF назначены торги по бою Джошуа и Пулева

Несмотря на то, что команды чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева, заявили, что близки к соглашению, в Международной боксерской федерации приняли решение установить дату окончания переговоров. Торги по бою Джошуа — Пулев назначены на 3 марта, сообщает ESPN.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.