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Сегодня, 11:58

В Федерации бокса России рассказали о задачах сборной на турнире в Марокко

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко рассказала о задачах сборной России на международном турнире Золотого пояса WBT.

«Строго говоря, мы не говорили про медальный зачет, но и задачу только об участии не ставили. Если мы и не ставим задачу на тренерских советах, главные тренеры все равно знают — меньше трех золотых мы не ожидаем», — приводит слова Кириенко MMA.Metaratings.ru.

Турнир Золотого пояса WBT пройдет с 31 января по 12 февраля в Марокко.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/v-fbr-ozvuchili-plany-rossiyan-na-medalnyi-zachet-malogo-chempionata-mira-224858/
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