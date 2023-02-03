В Федерации бокса России рассказали о задачах сборной на турнире в Марокко

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко рассказала о задачах сборной России на международном турнире Золотого пояса WBT.

«Строго говоря, мы не говорили про медальный зачет, но и задачу только об участии не ставили. Если мы и не ставим задачу на тренерских советах, главные тренеры все равно знают — меньше трех золотых мы не ожидаем», — приводит слова Кириенко MMA.Metaratings.ru.

Турнир Золотого пояса WBT пройдет с 31 января по 12 февраля в Марокко.