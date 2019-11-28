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«В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов в истории». Фьюри — о победе над Кличко четыре года назад

28 ноября 2019, 15:18
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил в своем Instagram о победе над украинцем Владимиром Кличко четырехгодичной давности.

— В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории тяжелого веса Владимира Кличко, — написал Фьюри. — Я никогда этого не забуду.

В феврале Фьюри 2020 года намерен провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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