Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил в своем Instagram о победе над украинцем Владимиром Кличко четырехгодичной давности.

— В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории тяжелого веса Владимира Кличко, — написал Фьюри. — Я никогда этого не забуду.

В феврале Фьюри 2020 года намерен провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.